中市行人正義大執法 2週取締違規逾5千件

台中市警察局27日公布，自13日到26日執行「行人正義大執法」專案勤務期間，共取締違規5479件，盼以強力執法手段，深化用路人行經路口應停讓行人的觀念。（警方提供） 中央社

台中市警察局今天公布，從13日到26日執行「行人正義大執法」專案勤務期間，共取締違規5479件，在在顯示駕駛人對路口應停讓行人觀念仍須強化。

警方表示，市警局規劃「行人正義大執法」專案勤務，要求各分局針對轄區行人易生事故路口編排執法守望勤務，以遏制威脅行人安全及易釀成嚴重傷害的不當違規駕駛行為。

警方初步統計，易發生違規的5大地點為中區台灣大道與三民路口、中區台灣大道與中華路口、西屯區台灣大道與惠來路口、北區三民路與育才北路口、南屯區永春南路與嶺東路口（嶺東科大），分析易違規熱點多為校區、商圈、傳統市場附近等行人較多地點，以駕駛人搶快穿越路口情形較多。

根據中市警局統計，從13日起至26日止為期2週執行「行人正義大執法」專案勤務，共取締5479件，希望以強力執法手段，深化用路人行經路口應停讓行人的觀念。

警方強調，駕駛人距離3條枕木紋內，就是不到3公尺，務必要停車讓行人先過馬路，如有違反將依道路交通管理處罰條例規定舉發；另外，交通部已預告，汽車行經行人穿越道不停讓行人，不分大小型車，一律提高為最重新台幣3600元罰鍰，預計3月底前上路。

此外，警方也提醒行人，應依規定行走行人穿越道，並儘速通過路口，注意路口交通狀況，不宜使用手機，不隨意穿越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，通行才有保障；行人如有違反將依道路交通管理處罰條例規定處以500元罰鍰。