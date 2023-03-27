兄弟糾紛路邊車遭殃！弟球棒砸車、兄酒後駕車都送辦

新北市土城區延壽路13巷與金城路三段207巷6弄路口，昨深夜11時許傳出兄弟爭吵糾紛，土城分局獲報後趕抵，發現路邊三輛車遭球棒毀損，旋即通知砸車的弟弟到案說明，另因哥哥涉及酒後駕車，也另依公共危險罪送辦。

警方表示，涉嫌砸車的王男（40歲）將哥哥（47歲）的車暫停路旁，但哥哥從北市喝完酒後回家發現車停路邊，怒打電話質問弟弟為何亂停車，弟弟立即請林姓友人協助將車移至停車場。

但林男下樓時剛好遇到王男哥哥返家，王兄遂將鑰匙拿走並將車開到發生糾紛的路口，怒氣未消的哥哥再度打電話辱罵，弟弟氣不過遂拿球棒砸哥哥的車，酒氣未消的哥哥竟嗆他只敢砸自家車，受激的弟弟竟真砸毀路邊兩輛小貨車擋風玻璃。

警方獲報趕抵，了解事發原因後，通知弟弟到案說明，兩名無端受累的車主也已製作筆錄，依毀損罪偵辦；另王兄酒測值達0.70，涉及酒駕，被依公共危險罪送辦。

土城分局再次呼籲，酒後駕車就算距離再短，仍是酒駕，不可因方便僥倖或一時衝動酒後駕車，避免觸法或憾事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康