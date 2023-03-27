集體虐童？桃園驚傳托嬰中心不當對待 家長民代控訴開罰過輕

桃園市近日某私立托嬰中心傳出疑似虐童事件，今日有3位家長與民代召開記者會控訴有不當管教的情形。記者陳右豪／攝影 桃園市近日某私立托嬰中心傳出疑似虐童事件，從爆料者的影像中發現有托育人員抓著幼童的頭朝櫃子猛撞的情形，今日有3位家長與民代召開記者會控訴有不當管教的情形，並認為社會局開罰過輕，應該加重處罰，並嚴懲托嬰中心及人員。

賴姓家長拿出示意圖指控，他的小朋友至少被不當管教4次，有有各種不同情形，像是打下巴以及悶在大腿間一直在哭，他認為這樣的行為非常危險，沒辦法接受施暴的托育人員繼續工作，發生這樣的事情很痛心，希望政府相關單位能好好的監督。

賴姓家長指出，調閱畫面後發現，有老師拿著木頭做的兒童椅往前推的動作，並讓他的小孩和這個椅子發生碰撞，或是用圍兜兜勒住小孩往旁邊放，也有托育人員因為小朋友擋住動線，以腳把他撥開的粗暴虐的的行為。

蔡姓家長指出，托育人員很用力把他的小朋友抓起來往旁邊放，不然就是推倒，或由上往下打頭，現在都會有反射性的動作，還有在小朋友哭泣的時候，會悶住口鼻停止哭泣，他想任何家長看到都會很心痛。

議員黃瓊慧表示，桃園市生育最最高的城市，應該已最嚴格的標準看待，台南也有發生虐兒的情形發生，臺南市政府直接要求停業3個月接受調查，市府應更發揮心思。議員王珮毓表示，評鑑的機制應該公開透明，市府應提出改善方案，法務局應給予更多的協助，