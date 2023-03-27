悲歌！南投高齡母顧身心障礙兒 雙雙陳屍家中

南投埔里前天被人發現一對母子雙雙陳屍住處，警方獲報後到場勘驗。圖／民眾提供

南投埔里85歲高姓婦人長年照護患有身心障礙的58歲吳姓兒子，前天（25日）兩人被發現雙雙陳屍住處，且遺體腫脹腐爛，明顯已死亡多日，而因其住家門鎖並未被破壞，現場也沒有打鬥痕跡，檢警初步排除他殺，死因仍待相驗。

據了解，高婦喪偶、女兒遠嫁日本，由她隻身照顧疑患有自閉傾向的身心障礙兒子，母子倆平日不常與鄰居互動，但生活單純，也非社福關懷弱勢戶；而隨高婦年事漸長多病，女兒不時會打電話關心，但近期卻聯絡不上，日前委請友人探視。

高婦女兒的友人25日從新北市前往高婦住家，但住家大門深鎖，呼叫也無人應門，感覺不對勁，便請鄰居協助，以長梯從3樓攀爬進入，但一進屋就聞到濃濃屍臭，巡視3樓因房間上鎖無法進入，往下找後發現婦人陳屍2樓，趕忙報案。

警方獲報後勘驗，高婦是陳屍於2樓臥室床上，打開3樓房間後發現吳男倒在電腦桌前死亡，兩人屍體均已腫脹，明顯死亡多日，現場未發現打鬥痕跡、相關凶器及遺書等，初步排除他殺，是否涉及殺人後尋短、死因待檢警進一步相驗釐清。