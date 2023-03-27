台灣尾清明連假活動多 屏東警啟動跨局處聯合稽查

清明連假自本周六開始，各地將湧現返鄉祭祖、出遊觀光人潮，屏東在5天連假首日舉辦「大鵬灣帆船生活節」和「台灣祭」音樂祭，警方為疏解龐大人車潮，在公墓周邊加強疏導外，對旅遊要道啟動智慧交控、機動實施調撥車道、人車分流等措施，並會同相關局處聯合稽查，加強取締，維護交通品質。

屏鵝公路是縣內交通要道，為維持車流順暢，警方將啟動台1線、台17線及台26線智慧號誌交控系統，另視車流狀況機動實施台1線水底寮至枋山南下調撥車道、台1線楓港至枋山路段北上調撥車道、台1線永翔路及沿山公路分流措施。

國內旅遊勝地墾丁今年4月1日起，一連3天在大灣遊憩區舉辦「台灣祭」音樂祭，屆時警方將會同環保局、監理站稽查人員，在通往恆春半島主要幹道台26線及墾丁大街南端設攔查點，加強聯合稽查，取締酒駕、飆車及非法改裝車輛，另5天連假墾丁大街於晚間6點至10點實施「人車分流」，大街改為行人徒步區，南北向車輛改道行駛大灣路，避免行人與車輛交織發生事故。