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台灣尾清明連假活動多 屏東警啟動跨局處聯合稽查

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

清明連假自本周六開始，各地將湧現返鄉祭祖、出遊觀光人潮，屏東在5天連假首日舉辦「大鵬灣帆船生活節」和「台灣祭」音樂祭，警方為疏解龐大人車潮，在公墓周邊加強疏導外，對旅遊要道啟動智慧交控、機動實施調撥車道、人車分流等措施，並會同相關局處聯合稽查，加強取締，維護交通品質。

屏鵝公路是縣內交通要道，為維持車流順暢，警方將啟動台1線、台17線及台26線智慧號誌交控系統，另視車流狀況機動實施台1線水底寮至枋山南下調撥車道、台1線楓港至枋山路段北上調撥車道、台1線永翔路及沿山公路分流措施。

國內旅遊勝地墾丁今年4月1日起，一連3天在大灣遊憩區舉辦「台灣祭」音樂祭，屆時警方將會同環保局、監理站稽查人員，在通往恆春半島主要幹道台26線及墾丁大街南端設攔查點，加強聯合稽查，取締酒駕、飆車及非法改裝車輛，另5天連假墾丁大街於晚間6點至10點實施「人車分流」，大街改為行人徒步區，南北向車輛改道行駛大灣路，避免行人與車輛交織發生事故。

警方提醒，民眾行車前注意車輛檢查勿疲勞駕駛，隨時監看沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器及收聽警廣，掌握最新路況和替代道路疏導等資訊。

屏東縣清明5天連假活動多，警方會同環保局、監理站稽查人員，在交通要道及熱門景點設點攔查，加強聯合稽查，取締酒駕、飆車及非法改裝車輛。圖／屏東縣警局提供
屏東縣清明5天連假活動多，警方會同環保局、監理站稽查人員，在交通要道及熱門景點設點攔查，加強聯合稽查，取締酒駕、飆車及非法改裝車輛。圖／屏東縣警局提供
屏東縣交通要道屏鵝公路於連假期間將啟動智慧號誌交控系統、調撥車道、分流措施，紓解連假南下出遊人車潮。圖／屏東縣警局提供
屏東縣交通要道屏鵝公路於連假期間將啟動智慧號誌交控系統、調撥車道、分流措施，紓解連假南下出遊人車潮。圖／屏東縣警局提供
屏東縣在5天連假首日舉辦「大鵬灣帆船生活節」和「台灣祭」音樂祭，屆時吸引大批遊客，警方加強定點攔查取締酒駕，杜絕違規情事。圖／屏東縣警局提供
屏東縣在5天連假首日舉辦「大鵬灣帆船生活節」和「台灣祭」音樂祭，屆時吸引大批遊客，警方加強定點攔查取締酒駕，杜絕違規情事。圖／屏東縣警局提供
屏東縣恆春鎮墾丁大街5天連假於晚間6點至10點實施「人車分流」，大街改為行人徒步區，南北向車輛改道行駛大灣路。圖／屏東縣警局提供
屏東縣恆春鎮墾丁大街5天連假於晚間6點至10點實施「人車分流」，大街改為行人徒步區，南北向車輛改道行駛大灣路。圖／屏東縣警局提供

車道 連假 墾丁

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