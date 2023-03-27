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兒子的老師急借200萬周轉 豐原警與銀行及時阻詐
台中市一名婦人接到電話，對方謊稱是她兒子的研究所老師要急借200萬元周轉，婦人想幫這名老師度難關，未查證就去銀行要匯款，銀行行員通報，和員警及時勸阻，婦人保住200萬元積蓄。
台中市警局豐原分局豐原派出所警員陳志輝、陳彥勳本月23日下午1點許接獲銀行行員通報，有民眾疑似遭詐騙，需要警方到場協助。
54歲張姓婦人接獲自稱是兒子研究所老師電話，向她周轉200萬元，雖久未聯繫，婦人仍想幫助老師度過難關，未再查證確認，即到銀行依指示操作匯款，行員關懷匯款用途察覺有異，報警處理。
員警向婦人解釋此為典型假冒親友詐騙手法，張婦這才驚覺自己差點落入詐騙集團陷阱中，警銀聯手成功保住婦人的積蓄。
豐原分局長劉其賢表示，詐騙手法花樣百出，呼籲民眾在網路交友或是接獲假冒親友來電等，對方以各名目騙取民眾同情或以高獲利投資手法誘使民眾匯錢至指定帳戶，切勿聽信詐團教戰編謊言，試圖躲過行員警方關懷，應誠實向警方說明來龍去脈，防止被騙，若有疑問可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。
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