兒子的老師急借200萬周轉 豐原警與銀行及時阻詐

台中市一名婦人接到電話，對方謊稱是她兒子的研究所老師要急借200萬元周轉，婦人想幫這名老師度難關，未查證就去銀行要匯款，銀行行員通報，和員警及時勸阻，婦人保住200萬元積蓄。

台中市警局豐原分局豐原派出所警員陳志輝、陳彥勳本月23日下午1點許接獲銀行行員通報，有民眾疑似遭詐騙，需要警方到場協助。

54歲張姓婦人接獲自稱是兒子研究所老師電話，向她周轉200萬元，雖久未聯繫，婦人仍想幫助老師度過難關，未再查證確認，即到銀行依指示操作匯款，行員關懷匯款用途察覺有異，報警處理。

員警向婦人解釋此為典型假冒親友詐騙手法，張婦這才驚覺自己差點落入詐騙集團陷阱中，警銀聯手成功保住婦人的積蓄。