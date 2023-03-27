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新北「假警察」擋路攔車 員警獲報趕來他趕緊溜…新莊被逮
民眾前天清晨在新北市五股區開車，被1名穿著「警察」背心的男子直接在馬路上攔車敲玻璃嗆聲，雙方停在車道上僵持2、3分鐘之後，假警察才悻悻然離去。警方昨晚在新莊逮捕28歲邱姓男子，依僭行公務員職權罪、強制罪嫌移送法辦。
據了解，37歲吳姓男子前天清晨6時53分，開車經五股區自強路，遇到1輛機車逆向行駛，便按喇叭示意，沒想到對方直接衝到他的車前擋路攔車，導致後方車流完全無法通行。
這名騎士身上除了警察背心，衣褲、儀容、配備、機車完全不像，明顯就是假冒，他走到駕駛座旁敲玻璃，發現吳男拿出手機錄影，便嗆聲「沒關係，你錄到我，侵犯了我的隱私權」、「你再繼續錄我沒關係，侵犯人權你知道是什麼嗎？」
雙方停在車道上僵持約2、3分鐘，假警察見吳男完全沒有要下車的打算，悻悻然離去。警方獲報趕抵時，假警察已離開，吳男則表示，沒有任何損失，無需進一步報案處理。
員警隨後根據車號，昨晚8時許循線至新莊區逮捕無業的28歲邱姓男子，但是他拒絕說明為何穿警察背心在路上騎機車，警詢後依僭行公務員職權罪、強制罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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