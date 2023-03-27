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當警察面違規未兩段式左轉還逃 罰鍰600元變3萬3000元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

24歲陳姓男子3月15日在苗栗市台6線、苗29線口，騎機車未依規定兩段式左轉，縣警局交通隊巡邏警網目睹，陳男拒絕停車接受稽查，又接連闖紅燈等違規，原本只要罰600元，變成3萬3000元罰緩，及吊扣駕照1年7個月。

交通隊3月15日執行巡邏勤務，在苗栗市苗13線、台6線與苗29線路口，發現陳男騎機車從苗29線未依兩段式左轉，警方隨即鳴笛示意陳男暫停路旁接受稽查，陳男拒絕停車接受稽查，加速往後龍鎮方向逃逸。

警方考量來往車輛及用路人安全，不敢貿然攔停，尾隨陳男機車約5.5公里，最後在後龍鎮產業道路攔停，陳男表示怕被開罰單，才會沒有停車接受稽查，員警頻頻搖頭。

警方說，陳男原本違規左轉罰鍰600元，逃逸過程違規紅燈右轉1次、闖紅燈1次，不服稽查取締3次，罰鍰3萬3000元，不僅多了55倍，還要吊扣駕照1年7個月，得不償失。

縣警局長莊勝雄表示，絕對支持員警強勢執法，捍衛公權力，不容許任何人挑戰，同時也呼籲民眾務必遵守各項法令規定，切勿以身試法，以確保自身安全。

陳姓男子3月15日在苗栗市騎機車未依規定兩段式左轉，拒絕停車接受警方稽查逃逸，原本只要罰600元，變成3萬3000元罰緩。圖／苗栗縣警察局提供
陳姓男子3月15日在苗栗市騎機車未依規定兩段式左轉，拒絕停車接受警方稽查逃逸，原本只要罰600元，變成3萬3000元罰緩。圖／苗栗縣警察局提供

駕照 罰單

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