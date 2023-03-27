影／台中妙齡OL雙載騎車返家 無號誌路口車禍都進醫院

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市莊姓女子昨晚下班載女同事準備返家，行經北區一處無號誌路口時，與開車的吳姓男子發生碰撞，莊女與同事全身多處掛彩送醫，幸好無生命危險，警方調查，雙方都酒精濃度均為零，該處無號誌，研判肇因為未暫停、未減速釀禍，詳細肇事原因有待事後釐清。

經查，昨天晚間10時許，莊姓女子（23歲）騎機車載林姓女同事（22歲）沿瑞祥街往興進路131巷方向直行，當時吳姓男子（29歲）開車沿興進路往南京東路二段方向直行，雙方在路口發生碰撞，機車右側車身與轎車前車頭撞擊，機車再波及路邊停放的轎車車身，莊女與林女因車禍噴飛在地，全身有多處擦挫傷，幸送醫後無生命危險。

第二警分局交通分隊調查，雙方駕駛都無酒精濃度，已調閱路口監視器畫面以釐清發生經過，初判肇因是無號誌路口，支道車未禮讓直行車先行、行經無號誌路口未減速，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

第二警分局長楊川提醒，車輛駕駛人行駛至無號誌交岔路口時，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道車先行，另行經無號誌路口時應減速慢行，才能減少交通事故發生，平安返家。

台中市北區興進路、瑞祥街在昨晚發生一起機車與轎車碰撞的交通事故，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中市北區興進路、瑞祥街在昨晚發生一起機車與轎車碰撞的交通事故，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中市北區興進路、瑞祥街在昨晚發生一起機車與轎車碰撞的交通事故，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中市北區興進路、瑞祥街在昨晚發生一起機車與轎車碰撞的交通事故，釀2人受傷。圖／讀者提供

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