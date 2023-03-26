屏東富統食品失火工廠燒成廢墟 初估損失破億

知名肉品加工廠「富統食品」位於屏東縣萬丹鄉的廠房，昨晚疑因鍋爐作業區機械故障起火燃燒，火勢猛烈延燒12小時，直到今天早上7點才撲滅，廠房付之一炬，初步預估損失達上億，恐影響供貨及訂單，確切起火原因有待火調釐清。

富統食品是1989年在屏東創立，結合萬丹地方畜牧業與農業，產品銷往早餐店、量販店等，通路甚廣，創造在地上百個工作機會，產品包含培根、漢堡排、香腸、火腿等，品項多元，在北、中、南分別設有數間營業所，銷售量相當大。

據了解，廠房內除生產設備，另堆放數噸原物料食材，一夜大火將工廠燒得面目全非，到場協處的廠房工作人員初步估計損失上億元，擔心影響供貨及訂單 。