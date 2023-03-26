聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東富統食品失火工廠燒成廢墟 初估損失破億
知名肉品加工廠「富統食品」位於屏東縣萬丹鄉的廠房，昨晚疑因鍋爐作業區機械故障起火燃燒，火勢猛烈延燒12小時，直到今天早上7點才撲滅，廠房付之一炬，初步預估損失達上億，恐影響供貨及訂單，確切起火原因有待火調釐清。
富統食品是1989年在屏東創立，結合萬丹地方畜牧業與農業，產品銷往早餐店、量販店等，通路甚廣，創造在地上百個工作機會，產品包含培根、漢堡排、香腸、火腿等，品項多元，在北、中、南分別設有數間營業所，銷售量相當大。
據了解，廠房內除生產設備，另堆放數噸原物料食材，一夜大火將工廠燒得面目全非，到場協處的廠房工作人員初步估計損失上億元，擔心影響供貨及訂單 。
屏東縣消防局昨晚獲報後出動13個分隊、22輛救災車輛，數百名人力趕往灌救，占地百坪的廠房瞬間陷入火海，冒出的濃煙也影響鄰近的台88快速公路車輛行駛，消防員昨晚11點15分控制火勢，但火場仍在悶燒，工廠燒得僅剩鋼構，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待火調人員釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言