影／疑仙人跳勒索10萬被殺價剩1萬 男子在淡水面交被逮捕
新北市淡水警方今天傍晚在馬偕醫院淡水院區，埋伏逮捕恐嚇取財嫌犯，經初步了解，是19歲胡姓男子指控前雇主與他的前女友有染，勒索10萬元遮羞費，最後被殺價到只剩1萬元，警方埋伏趁雙方面交時，逮捕3男1女共4名嫌犯。
淡水警分局偵查隊長王凱文指出，19歲胡姓男子曾在淡水地區某工廠上班，但只有1個月時間便離職，後來指控30歲鄭姓前老闆與他的前女友有染，害他們分手，藉此勒索10萬元，後來協商僅剩1萬元成交。
鄭姓老闆報案聲稱疑遭設局仙人跳，警方埋伏趁雙方下午5時許約在馬偕醫院面交時，出面逮人，當場逮捕19歲胡姓主嫌、17歲許姓少女，從他們的車上查獲贓款1萬元、開山刀1把、西瓜刀2把、鋁棒1支、數顆模擬槍空彈殼。
同行21歲謝男、17歲邱姓少年趁隙溜進醫院大樓躲藏，最後也被警方揪出，3男1女全部帶回調查。本案是否涉及仙人跳，或胡男握有什麼證據得以向對方勒索，仍須進一步調查釐清，全案依恐嚇取財罪嫌偵辦。
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