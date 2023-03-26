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桃園台茂購物中心遭疑「火災警報失靈」 消防：延遲6分鐘

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市台茂購物中心6樓今下午發生火警，雖然很快就撲滅，但有民眾質疑「警報晚了30分鐘」，認為消防設備恐有疏失；對此消防局第三大隊指出，警報確實有延遲，但消防員到場時已經作動，延遲時間約6分鐘。

有民眾在臉書「桃園爆報（二）」留言質疑，消防隊1時58分接獲報案，警鈴卻在2時38分才開始響，業者隨後才疏散人群，「不知道台茂這中間30分鐘是在做什麼？」也有民眾說是2時35分才聽到警報聲響。

對此第三大隊指出，起火點位在6樓餐廳天花板上方的管路空間，探測器則是裝設在天花板下方，疑因初期煙濃度不足，導致探測器動作時間延遲，不過現場救災人員表示，到場時就有聽到警報聲，台茂警報系統紀錄也顯示作動正常、有警報，依1時58分獲報至2時4分到場推算，約至多6分鐘空檔。

第三大隊表示，這場火勢輕微，消防隊到場前店家就已持滅火器自行撲滅，目前尚不清楚是否是管線起火，確切原因有待調查。

桃園台茂購物中心今下午用餐尖峰起火，大量煙霧飄出。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
桃園台茂購物中心今下午用餐尖峰起火，大量煙霧飄出。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
民眾質疑台茂火災警鈴未響。圖／翻攝自臉書「桃園爆報（二）」
民眾質疑台茂火災警鈴未響。圖／翻攝自臉書「桃園爆報（二）」

桃園 餐廳 消防員 火災

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