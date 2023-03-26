基隆港西岸高架橋又見逆向開車 車輛對撞2傷
約70歲陳姓婦人今天傍晚開車經中山一路，要從西岸高架橋接中山高時，走錯車道，與剛駛出中山高、王姓男子駕駛的轎車對撞，造成兩名乘客受傷。兩名駕駛人酒測值均為0，排除事故後恢復交通，賠償問題由雙方自行協商。
汽車駕駛人從中山一路接西岸高架橋，駛往中山高走錯車禍事件，前年9月、10月也曾發生，並造成對撞事故。前者肇事人稱走錯車道，後者肇事人則說是誤判導航提供的資訊。
警方調查，陳姓婦人中山一路駛上西岸高架橋時，因行駛右向車道，但卻跨越道路中央雙黃線，走左側車道，一路逆向行駛，並在高架橋上與王男駕駛的轎車對撞。王男車上2名乘客分別受右膝挫傷、嘴唇擦挫傷，所幸傷勢不嚴重。
警方獲報到場，先行封閉高架路段，禁止中山高車輛走高架橋接中山一路，並在排除事故現場後，恢復正常交通。
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