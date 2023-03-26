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大學校園男廁驚傳偷拍 南警:調閱監視器畫面追查中

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市成功大學社科大樓南棟2樓男廁，本月24日發生男學生上廁所時疑遭人偷拍，當事人報警處理。台南市警五分局今天說，警方受理報案後，已擴大調閱監視器畫面展開追查。

據了解，成大某系所男學生，3月24日下午1點左右在社科大樓南棟2樓男廁上廁所時，突看到人影持手機從上往下拍，男學生衝出廁所對方已不見人影，事後向轄區派出所報案。

成大相關系所助理事後寄信給學生，提醒社科大樓南棟2樓男廁發生偷拍事件，已通報警察和校安中心處理，並提醒學生小心四周陌生人，也請互相提醒，隨時注意人身安全。

台南市警五分局說，此案當事人已經報案，目前擴大調閱周邊監視器畫面給被害人指認。警方說，如在廁所涉嫌偷拍他人如廁情形，警方查到證據，警方可依涉及妨害秘密罪嫌法辦。

台南 偷拍

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