桃園獨居老婦受困2天無聲響 鄰憂意外警開鎖急救援 ​

桃園市78歲陸姓老婦人長期獨居生活，鄰居連續2天沒有看見她出門，屋內沒有聲響，擔心意外，昨天晚上報警求助，員警敲門沒有回應，當即請鎖匠開門進屋，發現老婦人行動不便倒臥床下奄奄一息，立即請119送醫目前在醫院治療，警方請里長賴沛承協助聯絡她兒子處理安置。

平鎮分局、鄰居今天下午表示，陸姓老婦人長期在平鎮區住家獨居生活，有一兒子擔任機師長期在外工作，老婦人之前每天出外散步，會與鄰居走動，最近她行動不便，鄰居發現連兩天未見出門身影，屋內也沒有動靜，擔心老婦人意外報警。

宋屋所警員會同雙連里長賴沛承到場，敲門許久沒有回應，又無法聯絡到老婦人兒子，擔心老婦人發生意外，隨即請鎖匠前來開門，員警進入二樓房間，老婦人因為行動不便倒臥床邊奄奄一息，員警趕緊通報消防局119到場救護送醫，幸無大礙，目前仍在醫院治療靜養。

警方表示，醫師檢查老婦人身體無大礙，因為長時間沒有進食，目前留院觀察，並請老婦人的友人協助照護，經細問才知道，老婦人行動不便，起床時不慎摔倒，之後癱軟床下無法動彈，幸好熱心鄰居報案，避免發生悲劇。

賴沛承表示，陸姓老人獨居生活，為關懷老人，之前行動自如還會每天出來散步，與鄰居互動，鄰居連續兩天沒有看到老婦人出門，擔心意外報警協助，目前老婦人在醫院治療靜養，未來將設法聯絡她家人處理安置。