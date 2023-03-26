高雄露營罰跪事件 校長自請處分 教局究責廠商
高雄市一所國小辦校外露營，因學生晨間嬉鬧遭承辦廠商值夜輔導員要求罰跪，高市教育局釐清當天學校值班情形後認為不當管教，將追究廠商責任，嚴防再發生，張姓代理校長自請處分，也率全體教職員向家長鞠躬致歉，初步共識會退還部分金額。
這起罰跪風波鬧開沸沸揚揚，學校已昨晚邀家長參加廠商說明會，會中代理校長率全體教職員向家長鞠躬致歉，廠商也表達歉意。
學校表示，未來招標作業會將帶隊人員的訓練證明納為評分項目，以後活動規畫全時性教師巡哨輪班，並發問卷、建議表收集相關意見後加以改進。校方同時提送檢討報告，校長道歉自請處分，願意承擔責任。
高市教育局表示，已要求釐清當天學校值班情形，並叮囑辦理校外教學活動時，相關人員應落實管理巡查機制，同時檢討教師營本部地點應鄰近學生營地，及時保護學生安全。
教育局重申，嚴禁再發不當管教行為，此事會依政府採購向廠商追究履約責任，同時函文各校，落實校外教學各項管理規範。未來廠商服務人員都應簽署禁止違反兒童及少年福利與權益保障法規定，積極維護學生學習權、受教育權、身體自主權與人格發展權，確保安心學習。
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