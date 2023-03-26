快訊

PLG／林書豪15助攻寫新紀錄 鋼鐵人對戰領航猿3連勝

日男疑涉間諜活動北京遭逮 已知為日本藥廠高層

一張圖看天氣！ 周一、周四降雨機率增 「這天」回溫飆破30度

高雄露營罰跪事件 校長自請處分 教局究責廠商

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市一所國小辦校外露營，因學生晨間嬉鬧遭承辦廠商值夜輔導員要求罰跪，高市教育局釐清當天學校值班情形後認為不當管教，將追究廠商責任，嚴防再發生，張姓代理校長自請處分，也率全體教職員向家長鞠躬致歉，初步共識會退還部分金額。

這起罰跪風波鬧開沸沸揚揚，學校已昨晚邀家長參加廠商說明會，會中代理校長率全體教職員向家長鞠躬致歉，廠商也表達歉意。

學校表示，未來招標作業會將帶隊人員的訓練證明納為評分項目，以後活動規畫全時性教師巡哨輪班，並發問卷、建議表收集相關意見後加以改進。校方同時提送檢討報告，校長道歉自請處分，願意承擔責任。

高市教育局表示，已要求釐清當天學校值班情形，並叮囑辦理校外教學活動時，相關人員應落實管理巡查機制，同時檢討教師營本部地點應鄰近學生營地，及時保護學生安全。

教育局重申，嚴禁再發不當管教行為，此事會依政府採購向廠商追究履約責任，同時函文各校，落實校外教學各項管理規範。未來廠商服務人員都應簽署禁止違反兒童及少年福利與權益保障法規定，積極維護學生學習權、受教育權、身體自主權與人格發展權，確保安心學習。

高雄一所小學校外露營鬧出罰跪風波，學校找廠商向家說明並致歉。記者王昭月／翻攝
高雄一所小學校外露營鬧出罰跪風波，學校找廠商向家說明並致歉。記者王昭月／翻攝
高雄一所小學五年級生辦校外露營發生罰跪風波，教局要究責廠商，校長亦自請處分。記者王昭月／翻攝
高雄一所小學五年級生辦校外露營發生罰跪風波，教局要究責廠商，校長亦自請處分。記者王昭月／翻攝

教育局 露營 高雄市

延伸閱讀

高雄左營舊城見城之道啟用 地方耆老樂見靈龜風水復活

超神奇露營必備「脫單神器」　他隨手攜帶意外被網友狂讚：直接被暖到！

來台灣就是要吃火鍋！BLACKPINK高雄嗑鍋畫面曝光

議員反映公幼有缺卻無法登記 新北教育局延長時間

相關新聞

影／台東小野柳發現男屍倒臥礁岩下 身旁疑有「不明女性衣物」

台東小野柳風景區海岸邊礁岩，今天下午發現不明男屍，初判已經死亡多時，旁邊還有不明衣物披在礁石上，因為該處少有遊客進入，為...

台茂購物中心周日火警 民眾怒：無警報聲、疏散有問題

桃園台茂購物中心今下午近二點發生火警，起火地點為6樓餐廳天花板，從台茂外也明顯看到館內竄出濃煙，雖然火勢在消防人員到場後...

8旬老農疑被竹林火警嗆昏 來不及逃生成焦屍

嘉義縣大林鎮有名86歲老翁被發現陳屍在自家果園附近，已被火燒成焦黑。檢警今天相驗，推測竹林發生火警，老翁濃煙嗆昏後來不及...

火舌狂竄！台南六甲4樓透天厝起火燃燒 警消灌救中

台南市六甲區文化街今天下午4點7分傳出1棟4樓透天厝起火，2、3樓全面燃燒火舌竄出，台南市消防局已緊急派遣六甲等分隊，共...

高雄露營罰跪事件 校長自請處分 教局究責廠商

高雄市一所國小辦校外露營，因學生晨間嬉鬧遭承辦廠商值夜輔導員要求罰跪，高市教育局釐清當天學校值班情形後認為不當管教，將追...

斗六貨櫃屋惡火釀1死1傷 鄰居曝女死者與屋主差31歲、2人非夫妻

雲林縣斗六市南仁路一間貨櫃屋今天凌晨火警，消防隊獲報趕往救火並救出一名七十七歲老翁被燒傷送醫，火勢約半小時撲滅清理火場時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦