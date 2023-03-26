高雄露營罰跪事件 校長自請處分 教局究責廠商

高雄市一所國小辦校外露營，因學生晨間嬉鬧遭承辦廠商值夜輔導員要求罰跪，高市教育局釐清當天學校值班情形後認為不當管教，將追究廠商責任，嚴防再發生，張姓代理校長自請處分，也率全體教職員向家長鞠躬致歉，初步共識會退還部分金額。

這起罰跪風波鬧開沸沸揚揚，學校已昨晚邀家長參加廠商說明會，會中代理校長率全體教職員向家長鞠躬致歉，廠商也表達歉意。

學校表示，未來招標作業會將帶隊人員的訓練證明納為評分項目，以後活動規畫全時性教師巡哨輪班，並發問卷、建議表收集相關意見後加以改進。校方同時提送檢討報告，校長道歉自請處分，願意承擔責任。

高市教育局表示，已要求釐清當天學校值班情形，並叮囑辦理校外教學活動時，相關人員應落實管理巡查機制，同時檢討教師營本部地點應鄰近學生營地，及時保護學生安全。