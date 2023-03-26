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8旬老農疑被竹林火警嗆昏 來不及逃生成焦屍
嘉義縣大林鎮有名86歲老翁被發現陳屍在自家果園附近，已被火燒成焦黑。檢警今天相驗，推測竹林發生火警，老翁濃煙嗆昏後來不及逃生遭火吞噬。竹林火警原因調查中。
檢警表示，大林鎮86歲凃姓老翁昨天下午告知家人前往芎蕉山自家的香蕉園整理，昨天傍晚5時5分左右香蕉園附近的竹林發生火警，因天乾物燥，竹林迅速延燒且濃煙密佈，消防員據報趕往灌救撲滅火勢，當時並沒有看見老翁，因直到昨天深夜都沒有返家，老翁兒子今天凌晨前往香蕉園尋找，並無所獲。家屬不放棄，再度前往現場搜尋，上午6時40分發現老翁倒在香蕉園附近的一處偏僻山坡上，身體焦黑，全身被火燒過的痕跡，已明顯死亡。
檢警下午進行相驗，研判當時竹林落葉燃燒火勢猛烈，且濃煙密佈，老翁被濃煙嗆昏倒在山坡上，來不及逃生被大火燒成焦屍。竹林火警原因調查釐清。
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