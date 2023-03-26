快訊

BLACKPINK高雄嗑鍋畫面曝光 包場要價36萬元

斗六市火警1死1傷 女死者非雲林人與屋主差31歲

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市南仁路一間貨櫃屋今天凌晨火警，消防隊獲報趕往救火並救出一名七十七歲老翁被燒傷送醫，火勢約半小時撲滅清理火場時，門邊發現一具女焦屍，死者為住新北市的四十六歲花姓婦女，花女家屬說她已失聯多年，對死亡沒意見，起火原因則將進一步調查中。

雲林縣119今天凌晨約一時獲報，指斗六市南仁路一間貨櫃屋加蓋鐵皮的房舍起火，即刻派遣消防車趕往搶救，當時火勢不小，經灌救控制後進入火場搜救，救出七十七歲張姓男屋主，四肢二級燒燙傷及吸入性嗆傷，意識清醒，送往斗六台大急救，目前暫時仍在加護病房救治，

火勢撲滅後消防員清理火場，在大門左邊發現一具女焦屍，經查是住新北市的四十六歲花姓女子，已明顯死亡，警方通知家屬今天下午進行相驗，家屬表示，花女已有四、五年沒和家人聯絡，對死亡沒有意見。

由於花姓女子和張姓老翁並非夫妻，張男平時行動不便且家境也不好，鄰居說，女子不久前來和張男住在一起，可能是向張男租屋，只是兩人很少與人互動，也不清楚兩人是何關係。

雲林斗六貨櫃屋深夜惡火 一對男女一死一傷。圖／消防局提供
雲林斗六貨櫃屋深夜惡火 一對男女一死一傷。圖／消防局提供
雲林斗六貨櫃屋深夜惡火 一對男女一死一傷。圖／消防局提供
雲林斗六貨櫃屋深夜惡火 一對男女一死一傷。圖／消防局提供
雲林斗六貨櫃屋深夜惡火 一對男女一死一傷。圖／消防局提供
雲林斗六貨櫃屋深夜惡火 一對男女一死一傷。圖／消防局提供

斗六

延伸閱讀

台茂購物中心周日火警 民眾怒：無警報聲、疏散有問題

桃園台茂購物中心火警！逛街民眾急疏散 起火點疑是這

虎頭山掩埋場火警靠它！防清明掃墓引火 消防出動神器

雲林斗六貨櫃屋深夜惡火 男女一死一傷

相關新聞

影／台東小野柳發現男屍倒臥礁岩下 身旁疑有「不明女性衣物」

台東小野柳風景區海岸邊礁岩，今天下午發現不明男屍，初判已經死亡多時，旁邊還有不明衣物披在礁石上，因為該處少有遊客進入，為...

桃園台茂購物中心火警！逛街民眾急疏散 起火點疑是這

桃園市知名商場台茂購物中心今下午1時許發生火警，大量濃煙自建物竄出，遭大批民眾目擊PO網，起火點疑是6樓某餐廳，火勢在2...

苗栗市新東街巷弄火災 3間3樓加蓋鐵皮屋付之一炬

苗栗市新東街巷弄相連3間加蓋鐵皮屋今天上午突然起火，消防人員中午1個多小時撲滅，共約30坪的加蓋鐵皮屋內部付之一炬，起火...

桃園「身首分離」墜樓案址祈福法會 建議這3類人別參加

桃園市桃園區水利大樓22日發生離奇「斷頭」墜樓案，引發周遭居民不安，管轄機關農委會農田水利署桃園管理處今上午舉辦祈福法會...

斗六市火警1死1傷 女死者非雲林人與屋主差31歲

雲林縣斗六市南仁路一間貨櫃屋今天凌晨火警，消防隊獲報趕往救火並救出一名七十七歲老翁被燒傷送醫，火勢約半小時撲滅清理火場時...

影／畫面曝光！南屯8車撞 肇事熟女：有違停距離沒抓好

陳姓女子今天中午開車行經台中市南屯區時，撞上路邊黃線違停的轎車後翻車，造成3轎車、5機車的連環事故；陳女經酒測無酒精濃度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦