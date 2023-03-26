斗六市火警1死1傷 女死者非雲林人與屋主差31歲
雲林縣斗六市南仁路一間貨櫃屋今天凌晨火警，消防隊獲報趕往救火並救出一名七十七歲老翁被燒傷送醫，火勢約半小時撲滅清理火場時，門邊發現一具女焦屍，死者為住新北市的四十六歲花姓婦女，花女家屬說她已失聯多年，對死亡沒意見，起火原因則將進一步調查中。
雲林縣119今天凌晨約一時獲報，指斗六市南仁路一間貨櫃屋加蓋鐵皮的房舍起火，即刻派遣消防車趕往搶救，當時火勢不小，經灌救控制後進入火場搜救，救出七十七歲張姓男屋主，四肢二級燒燙傷及吸入性嗆傷，意識清醒，送往斗六台大急救，目前暫時仍在加護病房救治，
火勢撲滅後消防員清理火場，在大門左邊發現一具女焦屍，經查是住新北市的四十六歲花姓女子，已明顯死亡，警方通知家屬今天下午進行相驗，家屬表示，花女已有四、五年沒和家人聯絡，對死亡沒有意見。
由於花姓女子和張姓老翁並非夫妻，張男平時行動不便且家境也不好，鄰居說，女子不久前來和張男住在一起，可能是向張男租屋，只是兩人很少與人互動，也不清楚兩人是何關係。
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