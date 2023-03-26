三重1周2次住宅火警 住警器發揮功能減少損失

新北市三重區大同南路、中央北路，21日下午1時許及26日凌晨2時許各發生1起住宅火警，幸好屋內都有安裝住宅用火災警報器，及時發出警報提醒人員疏散並報案，沒有造成人員傷亡。消防局再度提醒民眾，勿輕忽住警器的重要性。

新北市消防局第三大隊長陳志德表示，住警器可第一時間提醒屋主發現火警並立即報案逃生，「新北市火災預防自治條例」已自去年7月1日正式上路，規定租賃住宅、違章建築、曾發生火警的住宅，必須強制安裝住宅用火災警報器，管理權人或房東若違反規定，經通知限期改善仍未安裝，可處6千元以上3萬元以下罰鍰，目前已全面加強稽查。