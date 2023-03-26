影／畫面曝光！南屯8車撞 肇事熟女：有違停距離沒抓好

陳姓女子今天中午開車行經台中市南屯區時，撞上路邊黃線違停的轎車後翻車，造成3轎車、5機車的連環事故；陳女經酒測無酒精濃度，僅受到輕傷，她辯稱，因為車輛違停，「距離沒抓好」才釀禍，詳細肇事原因待交大事故組釐清。

經查，陳姓女子（58歲）在今天中午12時50分，開車沿南屯區向上路二段由東往西方向，往河南路方向行駛，行經向上路二段457號附近時，當時由雲姓男子（79歲）駕駛的轎車，黃線違停在路旁，陳女轎車先擦撞雲男轎車後側翻，雲車再往前碰撞前方轎車，過程中也波及機車停車格內的5輛機車，其中一名機車車主當時坐在車上，也受到輕傷。

陳女僅左肩受傷，警方對涉案駕駛酒測，都無酒精濃度，陳女辯稱，因為當時有路邊違規停車，「距離沒抓好」才釀禍。