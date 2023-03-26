影／台東小野柳發現男屍倒臥礁岩下 身旁疑有「不明女性衣物」

台東小野柳風景區海岸邊礁岩，今天下午發現不明男屍，初判已經死亡多時，旁邊還有不明衣物披在礁石上，因為該處少有遊客進入，為何陳屍該處、死因，仍待檢警海巡偵辦、相驗確認。

台東小野柳風景區管理處，今天下午3時許接到遊客報案，指「有人倒臥小野柳礁岩下」，管理人員趕到現場，發現該處礁岩下倒臥一人、面朝下，穿著黑色外衣、外套，觸摸頸動脈沒有心跳，立即報消防隊支援。

消防人員到場發現，該患者已明顯死亡，而且研判死亡已經有一段時間，海巡及派出所員警也獲報到場採證，發現死者身旁還有不明、類似女子衣物披在礁石上，直言「有些奇怪」，風景區工作人員也表示，「該處少有人進入、怪怪的」！

報案人表示，當時他工作，有4個外國人、2男2女似在礁岩遊玩的時候，發現有人倒在岩下，過來請他查看、他到場摸已經沒有心跳了，立即報案，其他狀況不清楚、要請警方調查。

台東富岡漁港旁邊的小野柳風景區，因為有地殼變動與海水侵蝕而成的瑰麗景觀，大眼蛙、駱駝石、龜陣岩⋯各種奇岩怪石，還可遠眺綠島，是許多旅人台東旅遊熱門景點。