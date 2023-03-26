萬華怪男凌晨砸3輛車「玻璃碎裂」 到案辯稱：我在打蚊子

台北市萬華區某巷弄內，日前停放在路邊的3輛轎車不明原因遭砸，一輛轎車後擋風玻璃更是直接碎裂。警方獲悉，循線通知被害車主，並釐清犯嫌身分。犯嫌李姓男子到案供稱「我在打蚊子」，否認砸車，不過事發期間只有他經過，且監視器畫面明顯拍下他「動手」，詢後依毀損罪嫌送辦。

警方16日早上8點半獲報，萬華區中華路二段408巷弄內有轎車遭砸毀，車窗玻璃有明顯毀損，經查是豐田、賓士、三菱等3輛轎車。警方立刻通知車主，並調閱監視器畫面，釐清犯嫌是李男（49歲），他於16日凌晨1點多涉嫌砸車。

警方17日通知李男到案，他供稱「我沒有砸車」，員警拿出監視器畫面佐證犯行，他仍狡辯「我是要去南機場夜市吃飯，邊走路邊打蚊子」。雖然他始終否認犯行，但由於監視器畫面罪證確鑿，警詢後依毀損罪嫌送辦。據悉，李男沒有前科。