桃園獨居婦人跌倒房內2天無動靜 鄰居報案救出

桃園市78歲陸姓獨居婦人因2天未出門，屋內也無聲響和動靜，引發鄰居擔心報警求助，警員到場後敲門無回應，當機立斷請來鎖匠開門，發現婦人倒在2樓床邊，所幸送醫無大礙。

平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣今天接受媒體聯訪表示，25日晚間9時30分許，警方接獲民眾報案指稱，在平鎮區一處民宅內，一名獨居長者已經2天未出門，屋內也沒有任何動靜，鄰居擔心長者發生意外，於是請員警到場關懷察看。

楊大廣指出，警員蕭浥家及劉淯安抵達現場敲門許久都無回應，由於獨居婦人並無其他家屬，員警擔心婦人發生意外，在與里長討論後立即請來鎖匠開門，隨後員警也進入2樓房間時，發現婦人全身沾滿穢物倒臥床邊，員警見狀立即通報消防局到場救護。

楊大廣說，消防人員到場後立刻將婦人送往醫院治療，所幸身體無礙，由於長時間未進食，醫生讓婦人留院觀察，並請婦人的朋友協助照護，追問下才知道，行動不便的婦人起床時不慎摔倒，之後就癱軟在地無法動彈，幸好有熱心的鄰居報案加上機警員警的協助，才讓婦人即時脫困。