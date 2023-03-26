桃園台茂購物中心火警！逛街民眾急疏散 起火點疑是這
桃園市知名商場台茂購物中心今下午1時許發生火警，大量濃煙自建物竄出，遭大批民眾目擊PO網，起火點疑是6樓某餐廳，火勢在2時13分迅速撲滅，沒有人受傷、受困，目前5、6樓逛街民眾都已被疏散，起火原因有待調查。
桃園市消防局今下午1時58分接獲報案，指蘆竹區台茂購物中心起火，派消防人員25名、消防車及救護共13輛趕赴救援，2時4分到場發現是6樓某西餐廳起火，趕緊拉消防栓水龍帶出水灌救，在2時13分迅速宣告撲滅，除了餐廳廚房天花板被燒毀外，無人受傷受困。
許多逛街民眾及周圍住家目擊PO網，有人飯還沒吃到就被迫疏散，抱怨「要清樓層了，該去哪吃飯？」也有人指出，目前起火的6樓及正下方5樓所有餐廳的民眾都已被撤離，也有人指出「味道很重，希望沒事」。
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