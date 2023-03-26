快訊

宏都拉斯外交節略曝光 明列三大要求索近25億美元

腿部麻木、胃痛頻繁……心臟病年輕化5徵兆：非中老年人及肥胖者獨有

屏東公寓4年狂漲45%、比大樓還貴 房仲揭原因

遇詐騙不要怕！先報案 中和警民合作逮車手、收水兩嫌

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市中和警分局秀山所日前獲報，指遭詐騙集團以高獲利、低風險的股票投資誘利，慫恿男子將積蓄700多萬提出並交付業務員操作盈利，警方獲報後，與男子合作，在交付款項現場逮獲車手、收水男子送辦。

警方指出，62歲男子接獲詐騙集團誘之以利後，便前往派出所報案，警方立刻著手與男子共商逮人計畫，約定車手至交付款項的地點，副所長潘宗麟、警員周秋燁、王鈞禎等3員前往埋伏，當場查獲謝姓車手，謝男坦承犯行不諱，並供稱取得贓款後，將交付予集團收水。

謝男被逮獲後，警方從他口中問得收水人在何處接應，旋即前往景平路278巷口，當場逮捕收水李男（20歲）。

警方此次與民眾合作，在謝男身上查扣9千596元、3隻手機、證券印章2顆、投資印章2顆、證券證件1張及收據1本等證物，訊後依詐欺罪、洗錢防制法移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

中和警方與民眾合作，順利逮捕車手及收水兩男子。記者李易昌／翻攝
中和警方與民眾合作，順利逮捕車手及收水兩男子。記者李易昌／翻攝

詐騙集團 車手

延伸閱讀

男投宿飯店吸毒菸遭舉報 警見粉末戳破起獲K菸法辦

男網友約見面得先買遊戲點數 妙齡女子險遭騙4萬元

教授桃花劫！收到「深偽猛男全裸床照」勒索信 專家：愈聰明愈易被騙，遇詐騙先做「一件事」

教授桃花劫 深偽猛男全裸床照 全台各大專院校教授受害

相關新聞

苗栗市新東街巷弄火災 3間3樓加蓋鐵皮屋付之一炬

苗栗市新東街巷弄相連3間加蓋鐵皮屋今天上午突然起火，消防人員中午1個多小時撲滅，共約30坪的加蓋鐵皮屋內部付之一炬，起火...

桃園「身首分離」墜樓案址祈福法會 建議這3類人別參加

桃園市桃園區水利大樓22日發生離奇「斷頭」墜樓案，引發周遭居民不安，管轄機關農委會農田水利署桃園管理處今上午舉辦祈福法會...

影／路上兩捆百元鈔值萬元 警用一張斑駁紙條找到失主

台中市警方接獲市民在東區拾獲兩捆百元鈔，經清點後有1.2萬元，其中還有一張斑駁的單據，上面有簽名，警方利用單據姓名，與民...

遇詐騙不要怕！先報案 中和警民合作逮車手、收水兩嫌

新北市中和警分局秀山所日前獲報，指遭詐騙集團以高獲利、低風險的股票投資誘利，慫恿男子將積蓄700多萬提出並交付業務員操作...

爬車頂進屋討債 公寓樓梯間噴漆罵嫖妓不付錢 4人犯案遭訴

高姓女子為了討債，2021年間夥同陳男、李女、李男，開車前往吳姓債務人家討債，涉嫌在吳的車子噴漆寫上「嫖妓不付錢、垃圾」...

以為女友被前男友帶走 現任醋勁大發起衝突她當街爆哭

高雄林姓男子誤以為張姓女友遭前男友帶走，打翻醋醰，在左營區路邊堵住女友和2名男友人去路，雙方發生口角拉扯衝突，警網趕抵，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦