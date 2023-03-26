遇詐騙不要怕！先報案 中和警民合作逮車手、收水兩嫌

新北市中和警分局秀山所日前獲報，指遭詐騙集團以高獲利、低風險的股票投資誘利，慫恿男子將積蓄700多萬提出並交付業務員操作盈利，警方獲報後，與男子合作，在交付款項現場逮獲車手、收水男子送辦。

警方指出，62歲男子接獲詐騙集團誘之以利後，便前往派出所報案，警方立刻著手與男子共商逮人計畫，約定車手至交付款項的地點，副所長潘宗麟、警員周秋燁、王鈞禎等3員前往埋伏，當場查獲謝姓車手，謝男坦承犯行不諱，並供稱取得贓款後，將交付予集團收水。

謝男被逮獲後，警方從他口中問得收水人在何處接應，旋即前往景平路278巷口，當場逮捕收水李男（20歲）。