爬車頂進屋討債 公寓樓梯間噴漆罵嫖妓不付錢 4人犯案遭訴

高姓女子為了討債，2021年間夥同陳男、李女、李男，開車前往吳姓債務人家討債，涉嫌在吳的車子噴漆寫上「嫖妓不付錢、垃圾」等字，又爬窗進屋踹門在樓梯間在噴漆寫下「欠＄還＄、畜生」導致汽車車身、牆面、木門等不堪使用，全案依毀損、侵入住宅等罪嫌起訴高女等4人。

起訴指出，2021年10月1日晚上9時許，高女等人開車前往新北汐止區吳姓債務人家外，看到吳的汽車，涉嫌在車身噴漆「嫖妓不付錢、垃圾」等字樣，車身汙損不堪使用，眾人不罷休，涉嫌由李出面爬上汽車車底，開啟陽台外上鎖的窗戶，侵入屋內繼續犯案。

陳男進屋後涉嫌徒手拔掉吳裝設在大門上的監視器，接著踹開上鎖的2扇木門，高女涉嫌在樓梯間牆壁噴漆寫上「嫖氣不服＄、欠＄還＄、畜生」等字樣，牆面、監視器、木門均不堪使用。吳發現遭噴漆後報案提告，並指控遭竊。高女辯稱沒有侵入住宅，只有待在樓梯間。但其他同案被告則說確實有進屋。