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以為女友被前男友帶走 現任醋勁大發起衝突她當街爆哭

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄林姓男子誤以為張姓女友遭前男友帶走，打翻醋醰，在左營區路邊堵住女友和2名男友人去路，雙方發生口角拉扯衝突，警網趕抵，張女當場爆哭，林後來搞清楚是誤會一場，雖雙方互不提告，但仍被警方依違反社會秩序維護法移送裁處。

警方指出，左營警分局文自路派出所警方今天上午7時許，接獲民眾報案，指稱文強路與孟子路口有人當街拉扯，發生糾紛，警方隨即派線上警網前往了解。

警方到場後，見張姓女子哭得淚人兒，情緒不穩，被友人帶到一旁安撫情緒；經了解，原來張女的42歲林姓男友以為她遭前男友帶走，醋勁大發，當街堵住女友及41歲陳姓男子和48歲李姓男子的去路，林和2男互揮拳相向，當街發生衝突糾紛。

雖林男後來搞清楚是誤會一場，雙方雖不提出傷害告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法第87條「互相鬥毆」的行為，移送裁處。

高雄林姓男子以為女友被前男友帶走，醋勁大發，當街和張女的男友人起衝突，警網趕抵，張當街爆哭。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子以為女友被前男友帶走，醋勁大發，當街和張女的男友人起衝突，警網趕抵，張當街爆哭。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子誤以為張姓女友遭前男友帶走，在左營區堵住女友和男友人去路，雙方起衝突，警網趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子誤以為張姓女友遭前男友帶走，在左營區堵住女友和男友人去路，雙方起衝突，警網趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝

女友 鬥毆 孟子

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