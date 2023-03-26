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以為女友被前男友帶走 現任醋勁大發起衝突她當街爆哭
高雄林姓男子誤以為張姓女友遭前男友帶走，打翻醋醰，在左營區路邊堵住女友和2名男友人去路，雙方發生口角拉扯衝突，警網趕抵，張女當場爆哭，林後來搞清楚是誤會一場，雖雙方互不提告，但仍被警方依違反社會秩序維護法移送裁處。
警方指出，左營警分局文自路派出所警方今天上午7時許，接獲民眾報案，指稱文強路與孟子路口有人當街拉扯，發生糾紛，警方隨即派線上警網前往了解。
警方到場後，見張姓女子哭得淚人兒，情緒不穩，被友人帶到一旁安撫情緒；經了解，原來張女的42歲林姓男友以為她遭前男友帶走，醋勁大發，當街堵住女友及41歲陳姓男子和48歲李姓男子的去路，林和2男互揮拳相向，當街發生衝突糾紛。
雖林男後來搞清楚是誤會一場，雙方雖不提出傷害告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法第87條「互相鬥毆」的行為，移送裁處。
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