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北市消防深入社區防災 童玩鄰舍節親子樂闖關過兒童節

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市消防局為深入里鄰防災，第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦社區防災園遊會，提前過兒童節，學童們開心體驗古早味童玩踩高蹺、踢毽子，也透過消防闖關遊戲，認識住宅保命神器，消防人員也呼籲易發生火災前兩大因素「爐火烹調及電氣因素」重要性。

北市消防局統計，2022年共發生1552件火災，位居首位的火災原因是「爐火烹調」共617件、占39.8%，其次則是電氣因素」計497件、占32.0%。

消防局透過防災闖關遊戲提醒民眾，平時應重視居家防火安全，在烹煮食物時應「人離火熄」；使用電氣設備時請遵守「5不1沒有」原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不常插、插頭不潮濕汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用。

消防人員也提醒，台北市5層樓以下住宅，民眾應於家中寢室、客廳、廚房等各居室安裝「住宅用火災警報器」，以利火災發生時，第一時間鳴動警報提醒住戶，使民眾迅速進行避難逃生、報案及初期滅火等應變作為，以減少人命傷亡及財產損失。

北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦「社區童玩鄰舍節 親子防災樂活動」社區防災園遊會，為了建立安全安心社區，也為了讓孩子遠離3C產品，體驗家長不一樣童年，園遊會中學童逐一體驗踢毽子、套圈圈、彈珠台、踩高蹺及丟沙包。

同時現場還有消防闖關活動，從防災闖關遊戲中學習住宅保命神器、用電安全、爐火安全、溺境求生，及CPR體驗、煙霧迷宮、拉、瞄、壓、掃學滅火等，透過寓教於樂將正確防災觀念深植民眾日常生活中。

北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會，學童從闖關遊戲中學習防災知識。記者蕭雅娟／翻攝
北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會，學童從闖關遊戲中學習防災知識。記者蕭雅娟／翻攝
北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會。記者蕭雅娟／翻攝
北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會。記者蕭雅娟／翻攝
北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會，宣導消防觀念。記者蕭雅娟／翻攝
北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會，宣導消防觀念。記者蕭雅娟／翻攝
北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會。記者蕭雅娟／翻攝
北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會。記者蕭雅娟／翻攝
消防人員宣導爐火安全。記者蕭雅娟／翻攝
消防人員宣導爐火安全。記者蕭雅娟／翻攝
北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會，學童體驗CPR。記者蕭雅娟／翻攝
北市消防局第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處，今天在百齡國小舉辦園遊會，學童體驗CPR。記者蕭雅娟／翻攝

火災 北市 廚房

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