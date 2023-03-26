新店分局赴教會宣導識詐 別再被騙了！

新店警分局為落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中「識詐」面，強化防詐宣導能量，特別是近期將全民普發新台幣6千元，為讓民眾不受騙上當，今上午由警分局長陳朝新親自率隊赴烏來地區，利用烏來教會禮拜結束後，舉辦一場「識詐」預防犯罪宣導活動，受到當地居民熱烈的回響。

陳朝新說，每逢周日烏來當地部落居民都會有宗教集會的活動，居民更會集合在一起，利用如此場合作反詐騙宣導是最佳機會，他也舉了許多例子，像是一般民眾最常見的「解除分期付款」詐騙，通常在購物後不久，就會接到假冒客服人員來電，以重複扣款或誤勾選成分期付款等詐術，要求民眾到提款機前操作解除，他也呼籲民眾接到這樣的來電，一定要仔細求證，千萬不要輕易到提款機前操作。

近期投資型詐騙也屢見不鮮，詐團利用民眾亟需獲利心態，設置假網站、假投資報表等，誘騙民眾投資賺錢，但最後才知道是夢一場。另詐團常透過交友軟體或臉書的假交友詐財，以亂槍打鳥方式親近中高齡或失婚民眾，每天噓寒問暖，讓民眾陷入愛情陷阱，接著再以各種理由例如：贊助到台灣結婚機票、家人生病需要錢、脫離當地戰區等等，要求匯款，一旦不察，就會陷入對方設下圈套，畢生積蓄也會被掏空。

政府近日將全民普發新台幣6000元，許多民眾可能還不清楚如何領取，但詐騙集團早就蠢蠢欲動，利用各種網路連結、偽裝政府網站，大肆發送連結網址，為了就是要騙取民眾點取「釣魚網站」，除了可能竊取個資外，更能藉機植入木馬程式，盜取帳號密碼，警方也特別提醒民眾注意防範，不要點選來路不明的網址連結。