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誇張！詐騙車手直接臨櫃提領700萬 走不出銀行就被逮

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

大膽狂徒！近年到銀行轉帳，只要金額稍大，幾乎都會被詢問用途，新北市樹林區日前卻有1名林姓男子直接臨櫃提領700萬元現金，帳戶又被發現資金流動異常，通報警方協查，發現根本就是詐騙集團車手，當場上銬逮捕。

38歲林姓男子日前自備超大背包，到銀行臨櫃提領700萬元現金，自稱是上班處所的老闆娘叫他去取款，但已被發現這個帳戶資金流動異常。正當他把一疊疊白花花千元鈔裝進背包，警方隨後獲報趕抵。

林男說不清自己幹啥行業？公司在哪裡？老闆娘是誰？警方查出帳戶最近有2筆大額資金匯入，總共超過千萬元，詢問之下，匯款人才恍然大悟受騙上當。其中1人被詐騙集團誆騙112萬元，以為能買到五金材料，另1人誤信假投資詐術匯款940萬，合計1052萬元。

集團上游指示林姓車手先領出700萬元，被銀行和警方聯手阻擋，員警後續又在12小時內，再追捕到35歲魏姓上游車手，警詢後將2人依詐欺、違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

700萬元現金差點被詐騙集團車手領走，銀行和警方聯手擋下。記者林昭彰／翻攝
700萬元現金差點被詐騙集團車手領走，銀行和警方聯手擋下。記者林昭彰／翻攝
員警到場詢問林姓車手，他根本無法清楚交代人頭帳戶金流。記者林昭彰／翻攝
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警方循線逮捕２名詐騙集團車手，警詢後移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方循線逮捕２名詐騙集團車手，警詢後移送法辦。記者林昭彰／翻攝
林姓詐騙集團車手日前臨櫃提領700萬元現金，自以為能順利取走贓款。記者林昭彰／翻攝
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詐騙集團 車手

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