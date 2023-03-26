誇張！詐騙車手直接臨櫃提領700萬 走不出銀行就被逮

大膽狂徒！近年到銀行轉帳，只要金額稍大，幾乎都會被詢問用途，新北市樹林區日前卻有1名林姓男子直接臨櫃提領700萬元現金，帳戶又被發現資金流動異常，通報警方協查，發現根本就是詐騙集團車手，當場上銬逮捕。

38歲林姓男子日前自備超大背包，到銀行臨櫃提領700萬元現金，自稱是上班處所的老闆娘叫他去取款，但已被發現這個帳戶資金流動異常。正當他把一疊疊白花花千元鈔裝進背包，警方隨後獲報趕抵。

林男說不清自己幹啥行業？公司在哪裡？老闆娘是誰？警方查出帳戶最近有2筆大額資金匯入，總共超過千萬元，詢問之下，匯款人才恍然大悟受騙上當。其中1人被詐騙集團誆騙112萬元，以為能買到五金材料，另1人誤信假投資詐術匯款940萬，合計1052萬元。