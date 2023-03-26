桃園「身首分離」墜樓案址祈福法會 建議這3類人別參加

桃園市桃園區水利大樓22日發生離奇「斷頭」墜樓案，引發周遭居民不安，管轄機關農委會農田水利署桃園管理處今上午舉辦祈福法會，除法師主持外，現場也備法器、貢品等，下午2時至3時30分開放民眾自由祭拜。

桃園市桃園區一名男子22日0時許自水利大樓23樓墜下，身首分離，警方確認斷頭原因是墜落時頸部撞上4樓廣告看板燈架，現場也找到手機、衣物，生前疑為經濟所苦，家屬悲痛萬分，但對死因無意見。

墜樓案發生在農田水利署桃園管理處轄下的水利大樓旁，管理處為消除災厄，安定民心，今上午9時30和桃園市府依民間習俗在中華、復興路口舉辦祈福法會，並邀法師主持，備妥法器、貢品等祭品，誦經祈福，祭拜冥陽兩利，也放鞭炮除煞避邪，希望保佑社區和平。

祈福法會由桃園管理處處長何明光、桃園區公所主任秘書周政毅及文化里長歐陽瀚率眾主祭，行政執行署桃園分署也到場陪祭，下午2時起同時開放給大樓住戶及附近居民自由參拜，3時30分結束。