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桃園「身首分離」墜樓案址祈福法會 建議這3類人別參加

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區水利大樓22日發生離奇「斷頭」墜樓案，引發周遭居民不安，管轄機關農委會農田水利署桃園管理處今上午舉辦祈福法會，除法師主持外，現場也備法器、貢品等，下午2時至3時30分開放民眾自由祭拜。

桃園市桃園區一名男子22日0時許自水利大樓23樓墜下，身首分離，警方確認斷頭原因是墜落時頸部撞上4樓廣告看板燈架，現場也找到手機、衣物，生前疑為經濟所苦，家屬悲痛萬分，但對死因無意見。

墜樓案發生在農田水利署桃園管理處轄下的水利大樓旁，管理處為消除災厄，安定民心，今上午9時30和桃園市府依民間習俗在中華、復興路口舉辦祈福法會，並邀法師主持，備妥法器、貢品等祭品，誦經祈福，祭拜冥陽兩利，也放鞭炮除煞避邪，希望保佑社區和平。

祈福法會由桃園管理處處長何明光、桃園區公所主任秘書周政毅及文化里長歐陽瀚率眾主祭，行政執行署桃園分署也到場陪祭，下午2時起同時開放給大樓住戶及附近居民自由參拜，3時30分結束。

桃園管理處表示，由於今天正沖27歲肖牛民眾，呼籲當沖者、孩童及身體欠安者勿圍觀，以免受到不良影響，法會主要是為社區住戶、鄰近商家祈福，驅邪壓煞，護佑市民平安順利，祝禱社會祥和，萬民樂業。

農田水利署桃園管理處今在桃園區復興路、中華路口舉辦祈福法會。圖／讀者提供
農田水利署桃園管理處今在桃園區復興路、中華路口舉辦祈福法會。圖／讀者提供
農田水利署桃園管理處今在桃園區復興路、中華路口舉辦祈福法會。圖／讀者提供
農田水利署桃園管理處今在桃園區復興路、中華路口舉辦祈福法會。圖／讀者提供
農田水利署桃園管理處今在桃園區復興路、中華路口舉辦祈福法會。圖／讀者提供
農田水利署桃園管理處今在桃園區復興路、中華路口舉辦祈福法會。圖／讀者提供

桃園 法會 法師

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