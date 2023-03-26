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40多萬鉅款從背包噴飛 失而復得男子喜極而泣圓重機夢

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東1名年約21歲郭姓男子於昨日下午備妥40多萬元，準備到屏東市購買重機，騎車行經台一線近興中一巷口時，裝有現金的牛皮紙袋不慎掉落，所幸被一名被熱心民眾撿起送往警局，經調閱案發周圍監視器循線聯繫郭男，見鉅款失而復得，男子得以圓夢喜極而泣。

警方表示，年約21歲的郭姓男子酷愛騎乘重型機車，身為職業軍人的他積攢存款41萬多元準備圓夢，他昨日將現金裝入紙袋放在背包內，準備從枋山出發到屏東市購買重機，但因趕著出門忘記將後背包拉鍊拉上，行經台一線近興中一巷口附近時，裝有現金的牛皮紙袋不慎掉落。

警方於同日下午接獲一名年約30歲的洪姓護理師報案，稱騎車途中見前方騎士遺落滿地鈔票，見狀協助撿起帶至警局，詳細清點後總金額為41萬2千元，經調閱沿路監視器，過濾相關畫面，發現一部普通重型機車騎士後背包開口大開，立即連絡騎士核對認領，接獲通知的郭男見鉅款失而復得，現場落下男兒淚，感謝熱心民眾及員警協助。

屏東縣一名男子昨日不慎遺落40多萬元，警方獲報調閱沿路監視器，發現一部普通重型機車騎士後背包開口大開，背包內有牛皮紙袋，立即連絡騎士核對認領。圖／屏東內埔警分局提供
屏東縣一名男子昨日不慎遺落40多萬元，警方獲報調閱沿路監視器，發現一部普通重型機車騎士後背包開口大開，背包內有牛皮紙袋，立即連絡騎士核對認領。圖／屏東內埔警分局提供
屏東縣一名職業軍人昨日準備40萬多元，準備到屏東市區購買重機，不料背包大開現金噴飛，所幸熱心民眾拾得報案，男子接獲通知得以圓夢留下男兒淚。圖／屏東內埔警分局提供
屏東縣一名職業軍人昨日準備40萬多元，準備到屏東市區購買重機，不料背包大開現金噴飛，所幸熱心民眾拾得報案，男子接獲通知得以圓夢留下男兒淚。圖／屏東內埔警分局提供

屏東 監視器 重機

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