40多萬鉅款從背包噴飛 失而復得男子喜極而泣圓重機夢

屏東1名年約21歲郭姓男子於昨日下午備妥40多萬元，準備到屏東市購買重機，騎車行經台一線近興中一巷口時，裝有現金的牛皮紙袋不慎掉落，所幸被一名被熱心民眾撿起送往警局，經調閱案發周圍監視器循線聯繫郭男，見鉅款失而復得，男子得以圓夢喜極而泣。

警方表示，年約21歲的郭姓男子酷愛騎乘重型機車，身為職業軍人的他積攢存款41萬多元準備圓夢，他昨日將現金裝入紙袋放在背包內，準備從枋山出發到屏東市購買重機，但因趕著出門忘記將後背包拉鍊拉上，行經台一線近興中一巷口附近時，裝有現金的牛皮紙袋不慎掉落。