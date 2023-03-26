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屏東富統占地600多坪工廠失火 延燒12小時損失慘重

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣萬丹鄉富統公司一間肉品加工廠25日晚間8點傳出火警，火光照亮夜空，濃煙直竄天際，消防獲報派遣13隊前往搶救，火勢於晚間11點15分受到控制，疑因廠房堆有油品等易燃物，持續延燒近12小時至今早上7點才完全滅火，上午11點消防員仍在進行殘火處理，所幸無人傷亡，確切起火原因待火調人員調查釐清。

富統食品股份有限公司提供全台肉品食材，通路遍及早餐店、量販店、傳統市場等，不料昨日晚上7點51分位於屏東縣萬丹鄉泉順街的3樓鐵皮工廠起火，消防隊獲報派出第二大隊、特搜大隊、萬丹、新園、竹田、屏二、潮州、內埔、龍泉、東港、新埤、萬巒、屏東分隊，出動救災車輛22輛，含救護車、指揮車，消防員42人、義消50人，由消防局長許美雪到場指揮調度。

屏東消防局通知環保局、台電公司、自來水公司及調用民間怪手到場協助救災，現場燃燒面積約2000平方公尺，所幸現場無人員受傷受困，火勢於昨日晚間11點15分受到控制，又因廠房為鐵皮鋼構，消防局於今上午11點再調派大型機具進行殘火處理，詳細起火原因、工廠損失，仍待警方及火調人員調查。

屏東縣萬丹鄉富統公司600多坪3層樓鐵皮廠房昨日晚間失火，消防局通知環保局、台電公司、自來水公司，更調用民間怪手到場協助救災，所幸無人傷亡，確切起火原因待火調人員調查釐清。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣萬丹鄉富統公司600多坪3層樓鐵皮廠房昨日晚間失火，消防局通知環保局、台電公司、自來水公司，更調用民間怪手到場協助救災，所幸無人傷亡，確切起火原因待火調人員調查釐清。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣萬丹鄉富統公司昨日晚間傳出火警，消防獲報至現場搶救，工廠持續悶燒近12小時，今上午7點才撲滅火勢。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣萬丹鄉富統公司昨日晚間傳出火警，消防獲報至現場搶救，工廠持續悶燒近12小時，今上午7點才撲滅火勢。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東縣 萬丹 消防員

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