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男網友約見面得先買遊戲點數 妙齡女子險遭騙4萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市20歲妙齡女子，透過網路交友軟體結識男網友後欲相約見面，但對方聲稱礙於他是男模的職業，外出赴約需要經理同意安排，並要求女子先到超商購買遊戲點數，作為驗證身分的保證金。超商店員發覺有異，當下機警打電話報警，員警到場成功拆穿這是一場騙局，順利攔阻詐騙保住她4萬元。

台南市警二分局博愛派出所於昨天下午1點多接獲超商店員報案，有女子在超商購買遊戲點數疑似遭到詐騙，請求警方協助，博愛所警員林暉原、王于庭到場了解。

20歲龔姓女子為了與一名自稱為「阿樂」的男網友相約在中山路超商見面，阿樂要求他購買遊戲點數4萬元來作為保證金，員警當場識破這是典型的「假交友真詐財」手法，並講述詐騙集團會以「保障雙方權益」為由，且透過「購買遊戲點數」等方式作為保證金，等到雙方赴約結束後就會「全額退還」等手法。

龔女始恍然大悟，發現這是一場騙局。過程中對方要龔女乖乖按照經理指示去購買遊戲點數，員警則在旁安撫叫龔女封鎖對方不要再聽信其話術，要她不要受騙。

台南市警二分局表示，詐騙手法千變萬化，其中不乏「假交友真詐財」手法，基本上脫離不了「遊戲點數」及「人身威脅」兩個重點，請民眾面對疑似詐騙手法務必保持冷靜並多方查證，勿輕易提供個人資料及匯款，遇到可疑狀況可立即撥打165反詐騙專線或是110報案查證，不要輕易聽信詐騙集團的話術，避免受騙上當，冤枉了辛苦錢。

不法分子利用LINE指示誘騙被騙人上當。 記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示誘騙被騙人上當。 記者黃宣翰／翻攝
台南市龔姓女子(左)險遭詐騙4萬元點數保證金，幸遇警員林暉原(右)攔阻保住荷包。記者黃宣翰／翻攝
台南市龔姓女子(左)險遭詐騙4萬元點數保證金，幸遇警員林暉原(右)攔阻保住荷包。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 超商 台南

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