影／八旬婦中彰投迷途16小時 報里長名露線索找到回家路

彰化市八旬王姓婦人近日想到台中訪友，騎單車卻一路迷途到南投水里，騎了12小時到了台中找到親友，但要返家時，又在台中迷途4小時，警方關心時，王婦語焉不詳，只報出一個里長姓名「王海」，警方判斷王婦是彰化人，透過失蹤人口系統搜尋時，發現王婦已被通報失聯，趕緊通知家人帶回。

第四警分局春社所巡佐黃聖嘉、警員柯彥竹23日晚間巡邏時，在派出所對面加油站，看到有民眾招手示意，警方前往關心，發現是王姓老婦（82歲）要騎單車返回彰化，但騎了4小時仍在台中迷途，精疲力竭在路邊休息時，有民眾看到關心，找來警方幫忙。

警方詢問時，王婦語焉不詳，只不斷提到住家里長是「王海」，員警透過網路搜索，找到原來里長是彰化市國聖里，也透過失蹤人口系統發現，王婦已被女兒通報失蹤，家人正在四處找人。

經聯絡到王婦女兒，王婦女兒說，前一天母親已騎單車要到台中南區訪友，但迷途12小時騎到南投水里，好不容易騎到南區親友家，透過親友報平安，但距離親友告知母親已騎單車要返家超過4小時，因為擔心所以趕緊通報失蹤，沒想到是母親離開台中親友家後又迷路了。

王婦女兒也說，白天要上班無法陪伴母親，母親也因太孤單，喜歡騎單車到處訪友，家人因擔心母親走失，有在單車上貼聯絡電話，可能被風吹走，才會導致母親迷途，其他人又無法即時聯絡到家人。

員警建議王婦女兒，若有類似情形，可帶母親至偵查隊申請指紋建檔，以利走失時可以盡速查證身分。