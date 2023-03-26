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虎頭山掩埋場火警靠它！防清明掃墓引火 消防出動神器

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

清明節將至，桃園市消防局第一大隊轄內三月以來雜草公墓火警頻傳；其中龜山分隊日前打滅虎頭山掩埋場火警，今在龜山幸福社區第一公墓舉辦搶救演練，出動搭載熱顯儀的空拍機鎖定火點、延燒方向及擴散範圍，以提高救災效率。

桃園市消防局第一大隊統計，三月以來大隊共接獲雜草（含廢棄物）火警共50件。龜山分隊長黃彥璋表示，掃墓時周圍的可燃物若沒整理乾淨，容易引發山林火警，三月適逢清明掃墓期間，雜草火警大多在公墓地區發生。

黃彥璋說，公墓火警的原因，往往是清除墓地雜草、枯枝落葉後圖一時方便，直接放火燃燒，又常因無法及時控制火勢而造成火勢擴大，或是焚燒紙錢及亂丟菸蒂後，未待餘燼熄滅即離去，殘餘火星到處飄散而引發林野火警。

龜山分隊針對幸福公墓地區訂定搶救演練計畫，今早實施兵棋推演，除一般的部署水線外，也在車輛不易抵達處利用火把、背負式滅火器等方式搶救，並出動空拍觀察火勢情形，而它搭載的熱顯像儀，還能在高空尋找潛在的高溫區及火點，更快速鎖定火警發生處、延燒方向以及火勢擴散範圍。

同屬第一大隊的坪頂分隊今早也和龜山區公所在龜山區原住民會館天幕廣場舉辦「清明節防災暨防縱火宣導活動」，設計六大闖關遊戲及繩索斜降體驗，幫助親子學會規避清明節掃墓火警風險以及應變方式。

坪頂分隊長江宗晏呼籲，市民在清明掃墓期間，一定要遵循「四不二記得」原則：雜草「不」亂燒、菸蒂「不」亂丟、冥紙「不」飛揚、爆竹「不」燃放、「記得」滅餘燼、「記得」收垃圾，以維護清明期間山林安全，守護山林田野及祖先。

坪頂消防分隊今舉辦防災宣導，小朋友體驗拿瞄子射水。圖／消防局提供
坪頂消防分隊今舉辦防災宣導，小朋友體驗拿瞄子射水。圖／消防局提供
龜山分隊長黃彥璋（舉手者）和第一大隊人員配合模擬空拍機勘災。圖／消防局提供
龜山分隊長黃彥璋（舉手者）和第一大隊人員配合模擬空拍機勘災。圖／消防局提供
坪頂消防分隊今舉辦防災宣導，繩索斜降體驗活動讓小朋友從2樓滑至1樓，驚笑連連。圖／消防局提供
坪頂消防分隊今舉辦防災宣導，繩索斜降體驗活動讓小朋友從2樓滑至1樓，驚笑連連。圖／消防局提供
龜山分隊隊員練習以背負式滅火器打熄車輛難以抵達的起火位置。圖／消防局提供
龜山分隊隊員練習以背負式滅火器打熄車輛難以抵達的起火位置。圖／消防局提供
清明連假將至。龜山分隊今演練公墓火警。圖／消防局提供
清明連假將至。龜山分隊今演練公墓火警。圖／消防局提供
龜山分隊3月中對抗虎頭山掩埋場火警，就有出動空拍機及熱顯像儀，找尋殘餘火點。圖／消防局提供
龜山分隊3月中對抗虎頭山掩埋場火警，就有出動空拍機及熱顯像儀，找尋殘餘火點。圖／消防局提供

清明節 空拍機

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