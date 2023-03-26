連續2天闖空門4戶民宅 三重警逮變裝慣竊

新北市三重區仁愛街、秀江街日前共有4戶民宅，2天之內連續被闖空門偷竊，警方調閱監視器發現是同1名竊賊，雖然刻意換裝、騎機車亂繞，仍被認出是列管的53歲劉姓慣竊，聲請拘票將他逮捕歸案。

本月13日上午，三重區仁愛街43巷、83巷共有3戶，14日深夜秀江街又有1戶公寓民宅遭竊，小偷都是利用屋主外出上班時間闖空門，進入屋內搜刮現金、首飾等財物，4戶損失約22萬餘元。

警方獲報後，調閱監視器發現竊嫌都是同一人，事前騎機車在附近繞圈，刻意停在稍遠之外再徒步，得手逃離現場還會更衣變裝，又故意騎機車兜圈子。員警從車號和竊嫌身形，認出是53歲劉姓慣竊，立即向檢察官聲請拘票。