連續2天闖空門4戶民宅 三重警逮變裝慣竊
新北市三重區仁愛街、秀江街日前共有4戶民宅，2天之內連續被闖空門偷竊，警方調閱監視器發現是同1名竊賊，雖然刻意換裝、騎機車亂繞，仍被認出是列管的53歲劉姓慣竊，聲請拘票將他逮捕歸案。
本月13日上午，三重區仁愛街43巷、83巷共有3戶，14日深夜秀江街又有1戶公寓民宅遭竊，小偷都是利用屋主外出上班時間闖空門，進入屋內搜刮現金、首飾等財物，4戶損失約22萬餘元。
警方獲報後，調閱監視器發現竊嫌都是同一人，事前騎機車在附近繞圈，刻意停在稍遠之外再徒步，得手逃離現場還會更衣變裝，又故意騎機車兜圈子。員警從車號和竊嫌身形，認出是53歲劉姓慣竊，立即向檢察官聲請拘票。
警方21日上午8時許，持拘票前往劉男位於三重區大勇街住戶逮人，他坦承連續行竊，並帶員警到自強路三段74巷內，在高速公路下方邊坡草叢取出犯案工具和變裝用的大批衣褲鞋帽等證物，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言