清明掃墓時節 土城警啟動交通疏導
清明五天連假將至，為利民眾掃墓順暢，新北市土城警分局自3月25及26日、4月1日至5日，加強土城區內四大墓園區（第四公墓、第八公墓、第九公墓、第十公墓）、觀自在-金龍寶塔、靈恩納骨塔及承天禪寺、風景遊憩區（桐花公園、太極嶺）與國道3號土城交流道、台65線快速道路匝道及周邊道路交通疏導。
土城警規劃「掃墓期間各項交通疏導措施」，並於各公墓入口規劃交通機動疏導崗及配合新北市政府土城區公所規劃3處掃墓專用公車接駁站點（頂埔捷運站2號出口、中央路4段245號停車場、土城捷運站1號出口等），派員警協助引導，提供民眾轉搭乘接駁車來回進入墓園區掃墓及參加法會祭祀順遂。
清明節連假首日4月1日上午6至12時，國道土城交流道南下匝道將配合交通部高速公路局實施高乘載管制，預估當日上午8至13時將增加1成車流量，影響車流匯入國道3號速度，可能造成土城交流道、臺65線南下往國道方向及本轄中央、大安路口及中央路3段交通壅塞，建議用路人使用替代道路或改道行駛。
土城分局同時呼籲駕駛人遵守酒後不開車外，更應遵守「慢、看、停」原則，行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」，行人也應依標誌、標線及號誌指示穿越道路，保護自身安全。
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