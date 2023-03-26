雲林斗六貨櫃屋深夜惡火 男女一死一傷

雲林縣斗六市南仁路114號一間臨時貨櫃屋今天凌晨火警，消防隊獲報火速趕往救火，火勢不小，但約半小時撲滅，救火過程消防員救出77歲張姓男子燒傷送醫，當火勢撲滅消防人員清理火場時，發現門邊有焦屍，為46歲花姓婦人，火警造成1死1傷，起火原因還要調查。

消防局119今天凌晨約1時獲報指斗六市南仁路空地一個貨櫃屋起火，消防局派遣斗六、公園、林內、六合等分隊及第一大隊前往搶救，出動各式消防車8部、救護車2部、人員19人前往搶救，現場由第一大隊副大隊長張哲彬指揮搶救。

消防隊全面灌救過程救出1名張姓男子（77歲)，有燒燙傷(二級燒燙傷面積8%)及吸入性嗆傷，意識清醒，由六合91車送往斗六台大急救。約1時30分火勢撲滅進人人查看時，在大門進入左邊發現另1名花姓女子（46歲)，已明顯死亡，交由警方處理並通報縣府社會處及斗六市公所，同時清查財物損失及起火原因調查中。