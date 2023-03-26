影／路上兩捆百元鈔值萬元 警用一張斑駁紙條找到失主

台中市警方接獲市民在東區拾獲兩捆百元鈔，經清點後有1.2萬元，其中還有一張斑駁的單據，上面有簽名，警方利用單據姓名，與民眾提供的拾獲路段、時間交叉比對後，發現曾行經附近的吳姓婦人與單據姓名相符，透過機車車牌聯絡到吳婦後，順利物歸原主。

經查，58歲吳姓婦人是大里區內新市場的豬肉攤商，21日中午收攤騎機車返家，身上放著當天的貨款有百元鈔、五百元鈔，總共1.2萬元，未料行經東區十甲東路時，貨款掉落在路邊，吳婦騎返太平住家後，才發現貨款不翼而飛，急得跑回菜市場，但仍無尋獲，讓她直嘆心痛。

不過幸好該捆遺失的貨款，被一名好市民發現，拾金不昧拿到第三警分東區所失物招領，警員鐘弘光、蔡孟涵獲報後，仔細清點兩捆百元鈔、五百元鈔，確認有1.2萬元，另外還有一張斑駁單據，上有簽名，應為貨物簽收單。

警方利用路口監視器，輔以拾獲人提供拾獲的時間、地點，逐一清查行經該處的機車車牌，發現吳姓婦人的姓名與單據相符，趕緊聯絡吳女，吳女接到警方電話，欣喜若狂，直說「已經做好認賠的心理準備，心情很差」，沒想到失而復得。

警方提醒，許多民眾會將手機、錢包等貴重物品放在衣物口袋裡，雖然方便拿取，然騎乘機車或拿取物品時，卻很容易從口袋飛出或滑落，為避免生活上的不便，出門在外個人貴重物品更需妥善保管，放置在包包內等較不易掉落之處，避免財產損失。