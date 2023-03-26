高雄婦脫口：我身邊有警察 長髮正妹投顧師秒掛電話

假投資案例層出不窮，高雄60歲陳姓婦人被假投顧分析師洗腦，捧著5萬元現金到銀行匯款投資，警方獲報，陳向電話那端有著一頭長髮的正妹投顧分析師告知「我身邊有警察」，豈料，對方秒掛電話，陳當場傻眼，才恍然大悟是詐騙陷阱。

警方指出，陳姓婦人前天下午3時許，在鳳山區中山路一家銀行，欲匯款5萬元，行員發現受款帳戶已被通報警示，於是報警請求協助。

鳳山警分局成功派出所警員許凱棟、警員趙秦到場了解，陳婦聲稱在網路上看到投資股票管道，與有著一頭長髮的正妹投顧分析師互加LINE成為好友，對方稱有一檔股票會高速飆漲、保證獲利，陳婦心動便想投資。

陳婦敘述投資匯款過程時，對方又來電催促她匯款，陳告知「身旁有兩位警察」，對方聽聞後，秒回「不用匯了」，隨即掛上電話。