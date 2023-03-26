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影／警車處理車禍途中與機車碰撞 騎士受傷送醫
台中市大雅警分局員警開車要前往車禍現場處理車禍時，途中與一輛機車碰撞，女騎士彈飛後落地送傷送醫，員警沒受傷，雙方都未酒駕。
警方調查，本月17日早上7點，中市大雅區中清路三段與中清北街口前發生車禍，大雅分局交通分隊50歲張姓男警，接獲110報案，駕駛巡邏車欲前往先施公墓處理交通事故，開車到中清北街口欲右轉中清路三段時，該路口無號誌，與騎機車35歲黃女機車碰撞。
巡邏車左前車頭毀損，機車右側車身毀損，巡邏車內男警未受傷，黃姓女騎士手腳擦挫傷，送清泉醫院治療後返家休養，雙方經酒測均無酒精反應。
這件車禍由潭子交通小隊依規定處理中，警方呼籲行經路口應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免事故發生。
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