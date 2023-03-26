比丘險掉入假檢察官陷阱 行員與員警阻詐保住存款

一名比丘險掉入假檢察官陷阱，台中一名機警郵局行員與員警25日及時阻詐，保住他的7萬多元存款。

中市和平警分局和平派出所警員陳彥璋25日中午接獲和平郵局行員通報，隱約聽到徐姓民眾說出檢察官等內容，欲匯款至不熟識帳戶，填完匯款單並留下現金後就離開，疑似遭到詐騙，行員驚覺有異暫緩匯款。

員警立即致電徐男阻止，但對方持續通話中，事後才知他與詐騙電話通話中，員警不斷撥打電話插播，最後終於接通，對方告訴員警他正在等張檢座（檢察官）的電話，一度欲掛斷員警電話，員警苦口婆心告知他恐遭詐騙，並請他到派出所，陪同前往郵局取消匯款及取回現金。

員警將被害人請回派出所，在員警不斷追問下，他才說接獲健保局來電，指他積欠健保費4萬多元，並於醫院違規領取二級藥品，恐遭停用健保卡，隨後轉接新北市政府警察局員警告知需在1個帳戶內匯入抵押保證金，否則可能會入獄，他驚嚇之餘，到郵局臨櫃匯款，返家後再接獲電話告知後續將由張檢座向他說明，另查證金錢流向。

被害人在派出所期間，仍向員警稱「張檢座」等一下會再打電話給他，說明案件後續處理情形，員警向他解釋，公務機關絕對不會要求民眾匯款至特定帳戶保管金錢，被害人才恍然大悟。