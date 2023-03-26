那裡有測速？ 清水警公告27處固定及科技執法地點提醒

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聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局將轄內「科學儀器執法設備」固定式、移動式測照及新增設科技執法地點，以地圖標示出各處執行地點，最近公布在清水分局臉書，提醒駕駛行經該路段或路口，要遵守交通標誌、標線、號誌規定行駛，以免傷了荷包，也可降低交通事故減少傷亡。

清水警分局表示，轄內清水區、梧棲區、沙鹿區等，目前設置固定式照相桿18處、移動式測照路段9處，專責取締闖紅燈、超速等違規行為；沙鹿區向上路6段下坡路段及台61線西濱快速道路(清水至梧棲路段雙向)則建置區間測速照相，專責取締超速等違規行為。

清水警方提醒用路人，沙鹿區台灣大道6段與正英路口及台灣大道7段、三民路、中山路路口等2處新建置科技執法，已正式啟用，專責取締闖紅燈及未依標誌、標線(左轉未依規定、超越停車線、跨越雙白線、快車道右轉等)違規行為。

依道路交通管理處罰條例，第53條規定，闖紅燈可處新台幣1800元以上5400元以下；第48條，不依號誌指示、不依規定車道行駛，處新台幣600元以上1800元以下；第40條：一般超速可處新台幣1200元以上2400元以下。

清水警方指出，科技執法設備會自動偵測車輛行駛軌跡，判讀是否構成違規，同時搭配車牌辨識系統自動擷取違規影像，交由員警審查確認違規屬實就製單舉發，固定或移動測照或科技執法地點，前方都已設置警示牌以提醒駕駛人注意，遵守交通規定。

清水警分局長周俊銘表示，轄內建置「科學儀器執法設備」固定式、移動式測照及科技執法的路口或路段，因駕駛人較易交通違規而導致發生交通事故傷亡，為降低交通事故發生且經過各單位多次會勘才設置，移動式測照會隨著轄區交通事故的發生時間、路段，隨時做調整。

台中市清水警分局以地圖標示固定、移動測照及科技執法地點，提醒用路人遵守交通，降低交通事故。圖／警方提共
台中市清水警分局以地圖標示固定、移動測照及科技執法地點，提醒用路人遵守交通，降低交通事故。圖／警方提共
台中市清水警分局以地圖標示固定、移動測照及科技執法地點，提醒用路人遵守交通，降低交通事故。圖／警方提共
台中市清水警分局以地圖標示固定、移動測照及科技執法地點，提醒用路人遵守交通，降低交通事故。圖／警方提共
台中市清水警分局以地圖標示固定、移動測照及科技執法地點，提醒用路人遵守交通，降低交通事故。圖／警方提共
台中市清水警分局以地圖標示固定、移動測照及科技執法地點，提醒用路人遵守交通，降低交通事故。圖／警方提共

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