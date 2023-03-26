雲林貨櫃屋凌晨火警 1女子葬身火窟1老翁燒燙傷

雲林縣斗六市南仁路一處貨櫃屋今天凌晨發生火警，消防人員趕往灌救，10分鐘控制火勢，並救出一名77歲老翁，46歲花姓女子卻葬身火窟；財物損失及起火原因待調查。

雲林縣消防局於凌晨0時56分據報，斗六市南仁路一處貨櫃臨時屋發生火警，立即調派斗六、公園、林內、六合等分隊各式消防車8部、救護車2部、人員19人前往搶救，消防人員於凌晨1時9分趕抵，現場為貨櫃屋起火燃燒，隨即布水線灌救。

消防人員現場救出77歲張姓老翁，身體為二級燒燙傷、面積約8%及吸入性嗆傷，意識清醒，緊急送醫治療；火勢雖然於凌晨1時19分控制，不料，在貨櫃屋大門進入左邊發現46歲花姓女子，已明顯死亡，後續交由警方處理。

消防局指出，已通報縣府社會處及斗六市公所了解並處置，至於財物損失及確切起火原因須進一步調查釐清。