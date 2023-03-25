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知名肉品供應商「富統」工廠失火 屏東消防出動9隊搶救中

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

知名肉品公司「富統」工廠今晚間傳出火警，位於屏東縣萬丹鄉的食品工廠突竄火舌，不到一會兒，整間廠房便陷入火海一片。屏東縣消防局獲報，出動16輛各式搶救車輛、30名消防員趕抵現場布水線灌救，目前仍在搶救中，現場無人受困受傷，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

晚間9點25分，屏東縣消防局表示，目前無人員受傷受困，火場仍在搶救中。

經調查，屏東縣台88快速道路交流道旁，一間知名早餐原物料供應商富統食品工廠，今天晚間7點52分左右，突然冒出大量濃煙旋即竄出火舌，沒多久整個廠房便陷入一片火海，工廠保全見狀緊急報案，大火更造成周邊停電，網友開車路過拍下火警直呼「好恐怖」，附近居民也驚呼「越燒越大！」

屏東縣消防局獲報，調派內埔、屏二、新園、潮州、竹田、萬丹、龍泉分隊、第二大隊、特搜大隊等，共9隊，16輛各式搶救車輛、30名消防員趕抵現場，緊急布水線灌救，目前仍在搶救中，初步了解現場無人受困受傷，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

知名肉品供應商「富統」工廠晚間大火，屏東縣消防局出動9隊搶救中。圖／南部記者爆料網提供
知名肉品供應商「富統」工廠晚間大火，屏東縣消防局出動9隊搶救中。圖／南部記者爆料網提供
知名肉品供應商「富統」工廠晚間大火，屏東縣消防局出動9隊搶救中。圖／南部記者爆料網提供
知名肉品供應商「富統」工廠晚間大火，屏東縣消防局出動9隊搶救中。圖／南部記者爆料網提供

屏東縣 消防員 萬丹

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