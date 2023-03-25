台二線貢寮102K大卡車翻車 廢棄五金散落駕駛受困救出
新北市貢寮區台二線102K處，今天下午近2點，一輛載運廢棄五金的大卡車翻車，一名駕駛受困被救出送醫，頭部多處撕裂傷。現場廢五金散落一地，到下午近5時怪手還在清除中，單線雙向通車。
消防局第六大隊表示，一名60多歲駕駛受困車內，消防人員到場後協助救出，駕駛頭部多處撕裂傷，意識清楚生命徵象穩定，送往基隆長庚醫院。
下午4點多，拖吊車及怪手仍在清運大卡車載運的廢棄五金，目前單線雙向通行。
消防局出動貢寮分隊、雙溪分隊、瑞芳分隊、汐止中隊，共9車14人。
第六大隊大隊長羅億田表示，提醒民眾目擊車禍時，千萬不可隨便搬動傷患，很容易造成二度傷害，應立即撥打119報案，由專業救護人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫，才是最安全與適當作法。
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