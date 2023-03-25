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假切磋真賭錢！麻將休閒館違法賭博 警逮22人全送辦
新北市沈姓男子，以合法開設麻將休閒會館，掩護非法聚賭。昨天傍晚，三重警方持搜索票搜查，當場逮捕沈男、員工、賭客共22人，連同賭資、賭具一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌，將22人移送法辦。
經調查，沈姓男子（38歲）於今年1月21日，找來莊女（42歲）、林女（46歲）、林男（52歲）3人，在新北市三重區中正北路開設合法麻將「休閒活動場館業」，實以發揚傳統國粹為幌，違法進行賭博。
日前三重警方接獲檢舉，立即派員監控蒐證，發現賭客玩賭後，皆以籌碼結算換成現金，館內還會向賭客收取一成不等抽頭金，違法事證明確。
昨天傍晚時機成熟，警方持搜索票前往搜索，當場逮捕沈男、員工、賭客等22人，連同現場查扣抽頭金、賭資共22萬9100元、賭具、監控器材、記帳紙、電腦主機等證物，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌，將22名涉嫌人全數移送法辦。
三重警方表示，將依市府「第三方警政」報請市府公安聯合稽查小組稽查、撤照，並列為重點臨檢目標。另強化推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「污染源」，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。
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