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白衣男跳出馬路揮手嚇路過騎士 網酸「狒狒跑到高雄」
高雄一名白衣男子16日凌晨和友人徒步經小港區中山路，一名機車騎士路過，白衣男竟誇張地跳到馬路上，伸長手嚇騎士，和友人嘻笑；後騎士將行車記錄器PO網，影片今釋出後，有網友酸白衣男行為像「狒狒跑到高雄」；警方指白衣男行為恐涉及公共危險罪，將通知嬉鬧者到案說明。
臉書社團Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台，今天貼出一則影片，影片中顯示，一名白衣男子16日凌晨時分，和友人徒步經過小港區中山路，白衣男見一名機車騎士從後方路過，竟誇張地伸長手跳到馬路上，試圖嚇騎士，所幸騎士當時機穩住機車未摔車，白衣男卻若無其事和友人在場嘻笑。
影片今在網路上釋出後，網友以桃園脫逃的狒狒形容該名白衣男嚇人的行徑， 酸指「狒狒跑到高雄了」。影片貼出後，引起轄區小港警分局警方注意。
警方指出，該名白衣男行為已觸犯刑法公共危險罪及道路交管管理處罰條例中第78條，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」，警方調閱監視器釐清案情後，通知該行為人到案說明，以釐清犯行。
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