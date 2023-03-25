白衣男跳出馬路揮手嚇路過騎士 網酸「狒狒跑到高雄」

高雄一名白衣男子16日凌晨和友人徒步經小港區中山路，一名機車騎士路過，白衣男竟誇張地跳到馬路上，伸長手嚇騎士，和友人嘻笑；後騎士將行車記錄器PO網，影片今釋出後，有網友酸白衣男行為像「狒狒跑到高雄」；警方指白衣男行為恐涉及公共危險罪，將通知嬉鬧者到案說明。

臉書社團Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台，今天貼出一則影片，影片中顯示，一名白衣男子16日凌晨時分，和友人徒步經過小港區中山路，白衣男見一名機車騎士從後方路過，竟誇張地伸長手跳到馬路上，試圖嚇騎士，所幸騎士當時機穩住機車未摔車，白衣男卻若無其事和友人在場嘻笑。

影片今在網路上釋出後，網友以桃園脫逃的狒狒形容該名白衣男嚇人的行徑， 酸指「狒狒跑到高雄了」。影片貼出後，引起轄區小港警分局警方注意。