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台15線曳引車爆胎起火駕駛和副手急逃 下一秒...車頭燒成火球

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市陳姓曳引車司機，今天清晨駕車行經林口區台15線22公里處，右前車輪突然爆胎起火，陳男趕緊將車臨靠路旁，與隨行乘客下車查看，車頭旋即遭火勢吞噬。警消獲報派員趕抵，布水線灌救滅火，所幸現場沒人受傷，起火原因有待調查釐清。

據了解，陳姓男子（49歲）為曳引車司機，今天清晨6時45分左右，他駕駛一輛曳引車，載著隨車副手，沿著新北市林口區台15線往台北港方向行駛，行經台15線22公里處，右前車輪突然爆胎起火。

陳男趕緊將車靠邊臨停，隨即與副手下車察看，沒想到兩人才一走下車，車頭既陷入火海一片，嚇的陳男趕緊打電話通報消防到場協處。新北市消防局獲報，派員迅速趕抵，經布水線撲滅火勢，所幸現場未波及其他路過人車，駕駛沒有受傷，至於起火原因，有待火調人員調查後才能釐清。

新北市林口區台15線22公里處，曳引車前輪起火，警消布水線灌救。圖／民眾提供
新北市林口區台15線22公里處，曳引車前輪起火，警消布水線灌救。圖／民眾提供
新北市林口區台15線22公里處，曳引車前輪起火，警消布水線灌救。圖／民眾提供
新北市林口區台15線22公里處，曳引車前輪起火，警消布水線灌救。圖／民眾提供
新北市林口區台15線22公里處，曳引車前輪起火，警消布水線灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區台15線22公里處，曳引車前輪起火，警消布水線灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區台15線22公里處，曳引車前輪起火，警消布水線灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區台15線22公里處，曳引車前輪起火，警消布水線灌救。記者曾伯愷／翻攝

林口 台北港

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