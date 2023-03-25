台15線曳引車爆胎起火駕駛和副手急逃 下一秒...車頭燒成火球

新北市陳姓曳引車司機，今天清晨駕車行經林口區台15線22公里處，右前車輪突然爆胎起火，陳男趕緊將車臨靠路旁，與隨行乘客下車查看，車頭旋即遭火勢吞噬。警消獲報派員趕抵，布水線灌救滅火，所幸現場沒人受傷，起火原因有待調查釐清。

據了解，陳姓男子（49歲）為曳引車司機，今天清晨6時45分左右，他駕駛一輛曳引車，載著隨車副手，沿著新北市林口區台15線往台北港方向行駛，行經台15線22公里處，右前車輪突然爆胎起火。